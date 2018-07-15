Трамп допустил обсуждение с Путиным вопроса об экстрадиции 12 россиян

Американский президент Дональд Трамп допустил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным может поднять вопрос об экстрадиции 12 россиян, которых обвинили во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США. Об этом сообщает CBS.

Как отмечается, американский лидер не исключил возможность, что во время встречи с Путиным может затронуть этот вопрос.

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«Я не думал об этом. Но я обязательно подниму этот вопрос», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Twitter принял решение заблокировать два аккаунта, которые связаны с 12 гражданами России, обвиненными спецпрокурором США Робертом Мюллером во вмешательстве в американские выборы.