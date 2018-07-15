Трамп назвал Путина «жестким» человеком

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин вероятно является «жестким» человеком. Об этом пишет Daily Mail.

«Я скажу, что мы с Путиным соперники. Однако для США и других стран лучше поладить с Россией», — добавил Трамп.

По его словам, Путин вероятно «из жестких людей».

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Однако, он также подчеркнул, что не знает Путина, поэтому не полностью уверен в этом.

Трамп отметил, что рассчитывает «хорошо поладить» с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что не намерен отменять встречу с Путиным из-за инцидентов с «Новичком» в британских Солсбери и Эймсбери.