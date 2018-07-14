Лавров сравнил референдум в Крыму с ситуацией вокруг Косово

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отличие от случая Косово жители Крыма выбрали статус полуострова более прозрачно и законно. Об этом сообщает RT.

По его словам, Крым присоединился к России легитимным путем, с помощью свободного волеизъявления на референдуме.

Реклама

Он также отметил, что в свою очередь независимость в Косово объявили без всякого референдума.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не носят «розовых очков, но рассчитывать на изменение позиции президента США Дональда Трампа по вопросу Крыма можно.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.