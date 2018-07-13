Пушков прокомментировал новые обвинения США в адрес России

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал новые обвинения со стороны США в адрес России по делу о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы.

«Все продумано, все подготовлено, все идет по плану — плану продолжения новой «холодной войны», — написал Пушков.

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По его словам, в сенате США американского лидера Дональда Трампа призывают отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за новых обвинений по делу о «вмешательстве».

Он также подчеркнул, что теперь в США «будет развернута страшная истерика».

Ранее сообщалось, что МИД России прокомментировал новые обвинения США.