Стало известно время начала переговоров Путина и Трампа

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начнут встречу в Хельсинки в 13.00 мск, ограничений по продолжительности переговоров нет, передает РИА «Новости».

«Запланировано, что мы начнем в 13.00 в Президентском дворце. Сколько президенты отведут времени на общение по итогам, мы не знаем, но никаких лимитов нет, по крайней мере, с нашей стороны. Затем пройдет рабочий ланч с участием делегаций», — сказал Ушаков.

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Время в Хельсинки совпадает со временем в Москве.

Ранее Ушаков назвал основные темы, которые планируют обсудить во время своей встречи в Хельсинки 16 июля Путин и Трамп.