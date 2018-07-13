Ушаков анонсировал встречу Путина и Макрона

В воскресенье, 15 июля, в Москве пройдет встреча российского президента Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, в Кремле ожидают, что Макрон расскажет об итогах саммита НАТО.

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«Президенты обменяются мнениями о состоянии отношений и их дальнейшем развитии. Мы также ожидаем, что французский президент проинформирует нас об итогах саммита НАТО. Естественно, будут затронуты, так или иначе, различные аспекты предстоящего контакта с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки», — сказал Ушаков.

Он добавил, что Макрон встречался с Трампом в Брюсселе, поэтому в Кремле ждут, что он поделится своими соображениями на эту тему. По словам Ушакова, российская сторона также поделится своими оценками.