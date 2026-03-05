Иран обвинили в запуске ракеты в сторону Турции. Как на это отреагировали в Анкаре и НАТО?

Обломки ракеты системы ПВО НАТО, перехватившей ракету, запущенную из Ирана, провинция Хатай на юге Турции, 4 марта 2026 года

Турция вызвала посла Ирана после того, как рядом с ее территорией была сбита баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана. По данным The New York Times, целью ракеты могла быть американская авиабаза Инджирлик. Генсек НАТО Марк Рютте в связи с этим допустил возможность применения 5-й статьи договора о коллективной обороне альянса против Ирана. В Тегеране отвергли обвинения и назвали свои отношения с Анкарой дружескими.

Баллистическую ракету, предположительно запущенную из Ирана, перехватили над Средиземным морем рядом с Турцией. Как отметила газета The New York Times, американские военные считают, что ее целью могла быть авиабаза Инджирлик на юге страны, где размещен крупный контингент Военно-воздушных сил США.

Как написало издание со ссылкой на источники в военных кругах, 4 марта ракета пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии и была уничтожена у турецкого побережья. Ее сбила американская ракета SM-3, выпущенная с эсминца Oscar Austin. Обломки упали в турецкой провинции Хатай рядом с границей Сирии, пострадавших нет.

NYT напомнила, что Турция — член НАТО, и удар по ее территории мог бы автоматически втянуть в конфликт все страны альянса .

Инджирлик расположен возле города Адана на юге Турции. База была создана в середине 1950-х годов и считается самым восточным объектом командования ВВС США и НАТО в Европе.

Реакция Анкары

После произошедшего Турция вызвала посла Ирана для разъяснений, сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Иранский посол был вызван в министерство иностранных дел, где ему изложили нашу реакцию и обеспокоенность по поводу инцидента», — сказал собеседник агентства.

В минобороны Турции уточнили, что в районе Дертел турецкой провинции Хатай упали фрагменты боеприпаса, относящегося к средствам противовоздушной обороны, которые перехватили и уничтожили угрозу в воздухе. В ведомстве подчеркнули, что в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал .

Также в минобороны заявили, что Турция обладает всеми возможностями для защиты своей территории и граждан. По словам представителей ведомства, Анкара выступает за сохранение региональной стабильности, однако готова решительно реагировать на любые угрозы своей безопасности. Власти предупредили, что оставляют за собой право отвечать на любые враждебные действия.

Кроме того, турецкая сторона призвала все государства избегать шагов, способных привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе, и сообщила о намерении продолжить консультации с НАТО и союзниками .

Ответ Ирана

Тегеран отверг обвинения в запуске ракеты в сторону Турции . Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что страна уважает суверенитет соседнего государства и не наносила ударов по его территории. Заявление распространила государственная телерадиокомпания Ирана.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также подчеркнул, что Тегеран не ведет боевых действий против соседних государств и не имеет причин для конфликта с Анкарой. В эфире телеканала A Haber он отметил, что Иран поддерживает хорошие отношения с Турцией.

«Мы не нападаем на соседние страны, не ведем против них войну, у нас хорошие отношения. Здесь, в нашем регионе, происходит агрессия против исламской республики. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в регионе и ясно дали понять, что защищаем собственное мирное население. Нам приходится это делать из-за американских атак», — сказал замминистра.

Он также отметил, что Тегеран столкнулся с агрессией со стороны США и пытается урегулировать ситуацию, подчеркнув, что происходящее не направлено против соседних стран.

Что говорят в НАТО и в Москве

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax допустил возможность применения 5-й статьи договора о коллективной обороне в рамках операции США против Ирана. По его словам, страны альянса готовы защищать свою территорию на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. В качестве примера Рютте упомянул ракету, летевшую в сторону Турции, которая могла угрожать интересам США, но была перехвачена системами противовоздушной обороны НАТО.

«У нас есть веские причины всегда сохранять неопределенность относительно того, когда именно будет задействована статья 5», — сказал генсек.

Он пояснил, что такая неопределенность используется намеренно, чтобы потенциальные противники тщательно оценивали риски возможного нападения на страны альянса.

Заявление Рютте прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

« Смысл его высказывания — уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО находятся там, где мы вам скажем », — заявил Лавров.

Согласно 5-й статье Устава НАТО, вооруженное нападение на одну из стран блока рассматривается как атака на весь альянс, в связи с чем союзники обязаны оказать помощь пострадавшему государству.