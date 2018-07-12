Госдеп поддержал высылку российских дипломатов из Греции

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в твиттере заявила, что Вашингтон поддерживает решение правительства Греции о высылке двух российских дипломатов.

«Греция выслала двух российских чиновников за попытку вмешательства в политику страны. Мы поддерживаем Афины, которые защищают свой суверенитет», — написала Науэрт.

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Она также добавила, что Россию должна прекратить «дестабилизирующие действия».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов из Греции не вносит позитива в двусторонние отношения.