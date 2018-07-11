Путин посетил Валаам

Президент России Владимир Путин посетил Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Об этом сообщает официальный сайт российского Кремля.

Как отмечается, посещение российским президентом Валаама приурочено ко дню памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа, который отмечается 11 июля.

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По данным пресс-службы, Путин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом почтил память святых.

В сообщении также отметили, что Валаамский Спасо-Преображенский мужской ставропигиальный монастырь является одним из самых почитаемых в России.

Российский президент регулярно посещает Валаам в день памяти преподобных Сергия и Германа. В прошлом году Путин также посетил монастырь и встретился с патриархом.

Ранее стало известно, что Путин думает о роли РПЦ в годы богоборчества.