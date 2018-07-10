Порошенко пожелал Трампу наставить Путина на «верный путь»

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что главе Соединенных Штатов Дональду Трампу удастся вернуть президента России Владимира Путина на «верный путь». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

Порошенко назвал предстоящую неделю «украинской», так как она началась с саммита Украина — ЕС, и продолжится саммитом НАТО, в котором Украина также будет участвовать. По словам украинского президента, он рассчитывает, что эти события отправят «мощный сигнал», в том числе в Хельсинки, где пройдет встреча Путина и Трампа.

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«Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Ранее президент Украины призвал «запечатать» часть границы с Россией.