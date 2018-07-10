Трамп рассказал о приготовленном подарке для Путина

Президент США Дональд Трамп накануне отъезда в европейское турне рассказал журналистам о приготовленном для президента России Владимира Путина подарке. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Трамп не раскрыл подробности и добавил, что сам подарок станет известен общественности после того, как он вручит его Владимиру Путину.

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Американский лидер также заявил, что его «самой легкой» встречей во время поездки в Европу на этой неделе может стать встреча с президентом России.

Трамп также не смог ответить, является ли российский лидер Владимир Путин его врагом или другом.

16 июля в Хельсинки состоится саммит президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее была опровергнута информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Северную Корею подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man («Человек-ракета»).