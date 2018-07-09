Посольство: Москва рассматривает отравления в Британии как провокацию

По словам официального представительства российского посольства в Великобритании, Россия будет рассматривать отравления в Солсбери и Эймсбери как провокацию, направленную против себя, передает РИА «Новости».

«Требуем прекратить нарушать международное право, включая консульские конвенции и соглашения о взаимной правовой помощи. Без доступа к материалам следствия и двум нашим гражданам будем рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как безответственную антироссийскую провокацию официального Лондона», — заявил представитель посольства.

Она также отметил, что, судя по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, «полицейское расследование ограничено жесткими политическими рамками, навязанными нынешним руководством страны».