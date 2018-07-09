Источник: мэр Еревана подал в отставку

Глава Еревана республиканец Тарон Маркарян подал в отставку после семи лет руководства городом, сообщает «Sputnik Армения».

Сообщается, что исполнением обязанностей мэра временно займется его первый заместитель Камо Ареян.

Ранее в армянской столице проходили митинги с требованием отставить Маркаряна. Глава города заявлял, что не будет покидать свой пост и продолжит руководить городом.

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Через две недели служба национальной безопасности Армении провела обыски в мэрии Еревана, которые были связаны с двумя уголовными делами. Они были заведены в результате хищений из фонда «Ереван» — структуре, которая связана с мэрией и находится в том же здании.

В республиканской партии Армении посчитали обыски способом «давления» на главу города со стороны новых властей.

Ранее сообщалось, что Левон Саргсян, брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, объявлен в розыск.