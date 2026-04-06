Стало известно, как США хотели победить Иран

Majid Asgaripour/Reuters

Военные стратеги США мечтали о победе в войне с «дистанционным управлением», однако столкнулись с суровой реальностью в Иране. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В материале отмечается, что несмотря на возросшую скорость и точность наведения с помощью ИИ, война в Иране показывает, что «реальность по-прежнему остается серьезным препятствием на пути к победе».

«Масштабы и рассредоточенность иранских беспилотников превышают возможности ИИ. Ракеты малой дальности, особенно на мобильных пусковых установках, могут выживать даже в условиях постоянного тотального наблюдения. Если у планировщиков были мечты об окончательной победе в дистанционно управляемой войне, то в Иране они столкнулись с более суровой реальностью», — говорится в тексте.

По мнению авторов, ограничения в области ведения войны через ИИ станут еще более очевидными в случае, если армия США начнет сухопутную операцию в Иране и будет сражаться «в ближнем бою».

«Одно уже ясно: впечатляющие возможности ИИ упростили начало войны, но их пока недостаточно для победы», — резюмирует NYT.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в США пришли к неутешительным выводам о сделке с Ираном.

 
