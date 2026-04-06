В Дагестане прошла эвакуация из-за прорыва дамбы на водохранилище

МЧС: более четырех тысяч человек эвакуировали в Дагестане из-за прорыва дамбы

Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Оперативная группа ведомства под руководством начальника ГУ МЧС России по Дагестану Муслима Девришбекова, а также представитель Ростехнадзора на вертолете МИ-8 вылетели в Дербентский район для оценки паводковой обстановки на фоне непрекращающихся проливных дождей.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом.

Вечером пресс-служба МЧС России заявила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе. На место происшествия направили аэромобильную группу регионального управления ведомства в составе 40 человек и пяти единиц техники. Специалистам было поручено оказать помощь населению.

