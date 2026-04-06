Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Дагестане прошла эвакуация из-за прорыва дамбы на водохранилище

МЧС: более четырех тысяч человек эвакуировали в Дагестане из-за прорыва дамбы
МЧС РФ/РИА Новости

Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Оперативная группа ведомства под руководством начальника ГУ МЧС России по Дагестану Муслима Девришбекова, а также представитель Ростехнадзора на вертолете МИ-8 вылетели в Дербентский район для оценки паводковой обстановки на фоне непрекращающихся проливных дождей.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом.

Вечером пресс-служба МЧС России заявила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе. На место происшествия направили аэромобильную группу регионального управления ведомства в составе 40 человек и пяти единиц техники. Специалистам было поручено оказать помощь населению.

Ранее в Дагестане сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!