Россиян предупредили о возможном подорожании виски и коньяка

Цены на виски и коньяк в России после повышения ввозных пошлин будут расти не сразу, а постепенно, в течение примерно трех месяцев. Доплата для потребителя может составить от 80 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

В России с 1 мая планируют повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран — с €3 до €5 за литр.

«Повышение пошлин связано не только с готовым импортным алкоголем, но и с сырьем из недружественных стран, которое используется для розлива напитков в России. Речь идет, в частности, о французских коньячных спиртах и шотландских висковых дистиллятах. Из-за этого производители, которые работают на таком сырье, также будут вынуждены поднимать отпускные цены. Пошлина носит адвалорный характер: она составляет 20% от таможенной стоимости, но не может быть ниже 5 евро за литр спирта. Это означает, что для напитка крепостью 40% минимальная пошлина составит €2 на литр готовой продукции. Такая конструкция сильнее всего бьет именно по дешевому сегменту, поскольку растет нижний порог платежа», — отметил Шапкин.

По его словам, в результате подорожание в меньшей степени затронет дорогие импортные виски и коньяки, а основной удар придется по более доступной продукции, а также по импортным дистиллятам и спиртам, которые используются при розливе в России. Поэтому заметнее всего вырастут цены на виски российского розлива, за редким исключением, допустил эксперт.

Он отметил, что в России мощности по выпуску собственного вискового дистиллята есть лишь у двух-трех компаний. На коньячном рынке возможно частичное перераспределение спроса в пользу производителей, которые работают на собственных коньячных спиртах, уверен Шапкин. При этом в целом рынок продолжает снижаться на фоне роста акцизов с начала года и минимальных цен на коньяк и бренди, сказал эксперт.

По его оценке, производство коньяка в России за первые два месяца года уже сократилось на 20,5%. Шапкин добавил, что продукцию из французских коньячных спиртов в стране выпускает только одно предприятие. Менять сырье ему, вероятно, не придется — скорее всего, компания просто повысит отпускные цены, уточнил эксперт. При этом приобрести российские коньячные дистилляты на стороне практически невозможно, поскольку производители используют их прежде всего для собственных нужд, подчеркнул Шапкин. Он заключил, что новые пошлины почти не скажутся на роме и текиле, так как эти напитки ввозятся не из недружественных стран.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании водки в 2027 году.