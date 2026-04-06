ВСУ атаковали припаркованный автомобиль в Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал при ударе ВСУ по автомобилю в Белгородской области
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мужчина пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинский дрон нанес удар по припаркованному автомобилю.

«Мужчина получил осколочные ранения живота. Бригада скорой совместно с бойцами «БАРС-Белгород» транспортируют раненого в областную клиническую больницу», — написал глава российского субъекта.

Он подчеркнул, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Гладков добавил, что само транспортное средство также получило повреждения. Кроме того, ВСУ нанесли урон частному домовладению — здесь оказались посечены забор, кровля и навес.

5 апреля украинский беспилотник ударил по территории производственного предприятия в Белгороде. Информация о пострадавших не поступала. Как рассказал Гладков, повреждения получили емкость и остекление административного здания. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее на дорогах в Белгородской области начали устанавливать сетки от дронов.

 
