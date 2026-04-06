Куба получила турецкую плавучую электростанцию

Türkiye: на Кубу прибыла турецкая плавучая электростанция «Белгин Султан»
Alexandre Meneghini/Reuters

Турция направила плавучую электростанцию «Белгин Султан» на Кубу. Об этом сообщила газета Türkiye.

«Куба, столкнувшаяся с серьезным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции», — отмечается в статье.

По информации журналистов, судно уже прибыло в порт Гаваны и начало обеспечивать электричеством значительную часть населения страны.

Из публикации следует, что Куба оказалась в непростой ситуации из-за проблем с поставками топлива и износа энергетической инфраструктуры. За последние несколько недель с отключениями света столкнулись миллионы жителей республики.

«Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение подобных кризисов: такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов», — утверждается в материале.

В январе президент Соединенных Штатов подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, обеспечивающих Кубу нефтью. Кроме того, глава государства объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой национальной безопасности, которая якобы исходит от Кубы.

Комментируя ситуацию, российский лидер Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения Вашингтона в отношении Гаваны и подчеркнул, что Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.

 
