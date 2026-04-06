Журналисты подсчитали, сколько дронов ВСУ сбито за неделю в России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили и уничтожили не менее 1904 украинских беспилотников над регионами России. Об этом пишет РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Больше всего вражеских дронов на минувшей неделе было сбито 30 марта и 4 апреля — 312 и 308 БПЛА соответственно. По информации оборонного ведомства, больше всего атак в период с 30 марта по 5 апреля было совершено на европейскую часть России.

Неделей ранее, с 23 по 29 марта, в России сбили не менее 2818 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого министр обороны России Андрей Белоусов оценил эффективность российских систем противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО отражают в среднем 97% украинских атак.

Только за минувшую ночь над территорией России были сбиты полсотни украинских БПЛА. По данным МО, атака продолжалась с 23:00 5 апреля до 7:00 мск 6 апреля. Часть дронов ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, беспилотники сбили в четырех регионах РФ: в Краснодарском крае, в Белгородской, Ростовской и Брянской областях.

Ранее сухогруз в Азовском море затонул из-за атаки БПЛА.