Минобороны назвало число взятых под контроль ВС РФ населенных пунктов за неделю

Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

По подсчетам агентства, в период с 30 марта по 5 апреля под контроль Вооруженных сил России перешли пять населенных пунктов: два — в Харьковской области, два — в Запорожской области и один — в Сумской области. Неделей ранее, с 23 по 29 марта, российские военные освободили пять населенных пунктов: три — в Харьковской области и два — в Донецкой народной республике.

5 апреля начальник расчета дронов в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Вектор» заявил РИА Новости, что бойцы группировки российских войск «Север» выявляют и уничтожают замаскированные узлы связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Харьковской области.

4 апреля в российских силовых структурах заявили, что командование ВСУ перебросило заградительные отряды в район населенного пункта Терновая в Харьковской области. Данным соединениям приказано ликвидировать украинских военнослужащих, пытающихся сбежать с позиций или сдаться в плен ВС РФ, утверждалось в заявлении.

Ранее силовики обвинили ВСУ в содержании дезертиров в ямах.

 
