Партию Ле Пен лишили государственных денег

Следователи постановили лишить партию «Национальное объединение» (прошлое название — «Национальный фронт») государственных дотаций в размере €2 млн. Об этом сообщает BFM TV.

Причиной тому послужило то, что партию подозревают в расхищении денег путем создания фиктивных рабочих мест.

Реклама

Лидер партии Марин Ле Пен уже назвала подобное решение «смертной казнью». По ее словам, «Национально объединение» не сможет платить своим сотрудникам зарплату с августа этого года.

«Желание убить первую оппозиционную партию — беспрецедентный удар по демократии!» — отреагировала Ле Пен.

Ранее суд обязал Марин Ле Пен вернуть Европарламенту €300 тыс.