Соратник Маккейна указал Трампу, как вести переговоры с Путиным

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм рассказал, как американский президент Дональд Трамп должен говорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News.

Грэм заявил, что Трамп не должен сразу верить словам российского президента, когда тот опровергнет вмешательство России в американские выборы.

Реклама

«Когда Путин будет отрицать свою причастность к выборам в 2016 году, отвергайте отрицание — бросьте ему вызов. Не позволяйте ему отрицать очевидное. Они (российская сторона. — «Газета.Ru») до сих пор пытаются подорвать избирательный цикл 2018 года», — заявил Линдси Грэм.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры в Хельсинки 16 июля.

Американская сторона продолжает обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы. Москва отвергает обвинения и просит предоставить весомые доказательства, на что получает отказ со стороны Вашингтона.

Ранее СМИ писали, что в НАТО испугались встречи Путина и Трампа в Хельсинки.