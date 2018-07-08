Абэ и Помпео обсудили ситуацию вокруг КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает NHK.

В ходе встречи Абэ заявил, что Япония вместе с США хочет решить проблемы безопасности, связанные с КНДР.

По его словам, в Токио, в частности, обеспокоены из-за ситуации вокруг похищенных японских граждан.

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Он также подчеркнул, что Япония рассчитывает решить данную проблему с помощью США.

Ранее СМИ сообщили, что представители Японии и Северной Кореи на протяжении нескольких месяцев тайно обсуждают организацию встречи лидеров двух стран.