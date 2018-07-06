Трамп передал Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона «Человек-ракета»

Госсекретарь США Майк Помпео привез в подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man («Человек-ракета»). Об этом пишет Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в США.

По словам источника, во время обеда Ким Чен Ына и американского лидера Дональда Трампа глава КНДР вспомнил о том, что президент США назвал его «человеком-ракетой».

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«После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет», — рассказал источник.

Отмечается, что Трамп не забыл об этом разговоре и послал Ким Чен Ыну диск с песней. Президент США подписал диск, а также передал северокорейскому лидеру письмо.

Ранее сообщалось, что ко встрече Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре появились «Бургер мира» и чипсы «Человек-ракета».