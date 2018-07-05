Роухани и Меркель обсудили иранскую ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Роухани и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили пакет предложений Франции, ФРГ и Великобритании по сохранению ядерного соглашения с Тегераном. Об этом сообщается на сайте иранского лидера.

По словам Роухани, в пакет предложений стран ЕС «не хватает практических решений и конкретного метода для продолжения сотрудничества».

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Он также добавил, что данный пакет предложений «вызывает разочарование».

При этом Меркель заявила о необходимости продолжить обсуждение деталей предложений ЕС по сохранению иранской ядерной сделки.

Ранее сообщалось, что Роухани призвал Евросоюз сохранить ядерное соглашение, из которого в одностороннем порядке вышли США.