В МИД отреагировали на информацию о переданной Сенцову взрывчатке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в ходе конференции ОБСЕ на Украине мужчина в украинской военной форме заявил, что передавал осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову взрывчатку для совершения теракта. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, российская сторона потребовала от ОБСЕ объяснить, как на пресс-конференцию организации в Киеве попал данный человек.
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Она также добавила, что МИД России требует от ОБСЕ информацию о том, как расследуется заявление мужчины в украинской форме по поводу передачи взрывчатки Сенцову.
Ранее сообщалось, что в ходе пресс-конференции ОБСЕ в Киеве украинский военный заявил, что передавал Сенцову взрывчатку.