Захарова назвала «грязной политической игрой» ситуацию вокруг Эймсбери

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг отравления двух человек в британском Эймсбери является «грязной политической игрой». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, российская сторона призывает Лондон «не идти на поводу у грязной политической игры» и начать взаимодействие с правоохранительными органами России по инциденту с отравлением в Эймсбери и по делу Скрипалей.

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Ранее глава британского МВД Саджид Джавид допустил принятие новых мер в отношении российской стороны из-за инцидента с отравлением британцев в Эймсбери.

Он также добавил, что в настоящее время британская сторона сосредоточилась на полицейском расследовании и общественной безопасности.