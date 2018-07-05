В Кремле рассказали, что думают о просьбе Британии предоставить данные по Солсбери

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно об обращениях британской стороны в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, российская сторона предлагала Великобритании проводить совместное расследование, но такие предложения не нашли взаимности.

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«Министр (замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес. — Газета.Ru) прекрасно знает, что Россия давно, как я уже сказал, предложила совместное расследование. Это предложение на повестке дня. Оно было сделано давно. К сожалению, британская сторона не проявляет интерес к таким предложениям», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что британская сторона не задавала конкретных вопросов, связанных с отравлением в Солсбери.

Ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес обратился к российской стороне с просьбой предоставить информацию по поводу инцидента с отравлением с Солсбери.