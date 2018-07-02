Сенцов может стать частью обмена осужденными России и Украины

Украинский режиссер Олег Сенцов, получивший в России срок по статье «терроризм», может попасть в список по обмену осужденными россиянами и украинцами, передает РИА «Новости» заявление зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Кондратьева.

«Я думаю, Сенцов может попасть (в список по обмену). Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна (для обмена)», — сказал Кондратьев.

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Ранее вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко перечислила россиян, которых Украина готова передать российской стороне в обмен на своих граждан.

До этого уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на пресс-конференции заявила о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на такое же количество граждан Украины, осужденных в России.