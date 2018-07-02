Представители США и КНДР встретились в демилитаризованной зоне

Группа американских чиновников встретилась с северокорейскими коллегами в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепартаменте.

Встреча прошла в деревушке Пханмунджом в демилитаризованной зоне в воскресенье, 1 июля. Американскую делегацию возглавил посол США на Филиппинах Сон Ким.

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Представители двух стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня.

Отмечается, что это были первые переговоры двух сторон с окончания саммита в Сингапуре.

Ранее советник Трампа Джон Болтон рассказал о встрече с Ким Чен Ыном.