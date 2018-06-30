Меркель и глава МВД ФРГ обсудили решение ЕС по мигрантам

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер обсудили итоги саммита Евросоюза. Об этом сообщает dpa.international.

По данным портала, в частности, стороны обсудили решение лидеров стран-членов ЕС по мигрантам.

Как отмечается, в ходе разговора Меркель попыталась убедить Зеехофера в том, что не стоит закрывать границы Германии для беженцев.

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Ранее сообщалось, что Меркель заключила соглашения об ускорении процедуры возвращения мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Германии, с властями 14 стран.

Как отмечалось, Меркель сообщила о деталях соглашения в письмах к лидерам Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).