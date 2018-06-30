Трамп рассказал о важности иммиграционной службы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что без иммиграционной службы в стране будет страшно выходить из дома. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, демократы, которые предлагают упразднить данную службу, забывают о том, что она противостоит преступной группировке MS-13.

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Он также подчеркнул, что MS-13 является одной из наиболее опасных преступных групп в США.

Ранее сообщалось, что в США проходят несколько сотен акций протеста против иммиграционной политики Трампа.

Как отмечалось, участники акций требуют воссоединения детей нелегальных мигрантов, которые были задержаны на границе США, с их родителями.