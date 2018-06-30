Трамп высказался о возможности снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность снятия санкций с России зависит от ее действий, передает РИА «Новости».

«Мы посмотрим, что сделает Россия. Мы собираемся поговорить с Россией о многих вещах, мы собираемся поговорить о Сирии», — сказал он.

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Ранее Дональд Трамп не стал исключать признания Крыма российским.

Также Трамп заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему «российского вмешательства» в выборы.

В преддверии саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп заявил о желании поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Также стало известно, какие темы лидеры обсудят в ходе предстоящей двусторонней встречи.