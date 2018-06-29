Макрон: ЕС не ведет агрессивной политики в отношении России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не ведет агрессивной политики в отношении России, передает РИА «Новости».
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после саммита глав ЕС.
«У Европейского союза нет агрессивной политики в отношении России, более того, у него есть желание выстроить продолжительную стратегию с соседними государствами», — отметил Макрон.
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Он подчеркнул, что говорил об этом в мае в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции. Также ранее стало известно, что ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing MH17 на востоке Украины.