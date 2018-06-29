Макрон: ЕС не ведет агрессивной политики в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не ведет агрессивной политики в отношении России, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после саммита глав ЕС.

«У Европейского союза нет агрессивной политики в отношении России, более того, у него есть желание выстроить продолжительную стратегию с соседними государствами», — отметил Макрон.

Реклама

Он подчеркнул, что говорил об этом в мае в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции. Также ранее стало известно, что ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing MH17 на востоке Украины.