Time объяснил, почему Хельсинки идеальное место для встречи Трампа и Путина

Американский журнал Time назвал пять причин, которые позволяют считать Хельсинки идеальным местом для будущей встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

Во-первых, именно этот город стал местом, где были подписаны Хельсинкские соглашения. В 1975 году президент США Джеральд Форд встретился вместе с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и лидерами 33 государств, чтобы наладить отношения между коммунистическими и капиталистическими странами в период холодной войны. Несмотря на то что российско-американские отношения на данный момент не столь враждебны, этот факт делает Хельсинки логичным местом для проведения американо-российского саммита.

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Вторая причина, по версии Time, заключается в том, что именно в Хельсинки в 1990 году встретились президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев. Третья причина — Финляндия не является членом НАТО. В этом смысле территория государства представляет собой нейтральное место, в котором Трамп может сделать знаковый жест: американский лидер покинет территорию НАТО, чтобы встретиться с Путиным, это подчеркнет его недавнюю критику лидеров НАТО.

Четвертая причина — Трамп в июле будет находиться в Европе, так как он приедет на саммит НАТО в Брюсселе, а затем направится в Великобританию. В логистическом плане Трампу будет удобно встретиться с Путиным именно в Европе.

И пятая причина тоже логистическая, но с точки зрения российского лидера. Москву от Хельсинки отделяет почти двухчасовой перелет. За день до саммита с Трампом — 15 июля — в России завершается Чемпионат мира по футболу-2018. Именно поэтому Путин успеет закрыть главное спортивное событие года и отправиться на встречу с Трампом.

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