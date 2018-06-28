Франция, Италия и другие страны достигли миграционного соглашения по итогам саммита ЕС

Франция, Италия, а также другие страны Европейского союза (ЕС) договорились по черновику нового соглашения о миграции по итогам саммита в Брюсселе, передает Reuters слова французского дипломата.

Дипломат отметил, что помимо Италии и Франции черновое соглашение поддержали представители Мальты, Испании и Нидерландов. Впоследствии представитель голландского правительства не подтвердил, что он участвовал в обсуждении нового документа.

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«Я не могу сказать, что все аспекты урегулированы», — сказал представитель Франции.

При этом он подчеркнул важность того, что у представителей ЕС была возможность провести дополнительные переговоры с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Ранее сообщалось, что Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС.