Украинский депутат заявил, что Порошенко может распустить Раду

Депутат Верховной рады Алексей Мушак написал на своей странице в фейсбуке, что президент Украины Петр Порошенко имеет право распустить украинский парламент, так как он не собирался 30 дней.

Мушак отметил, что украинский лидер может прибегнуть к статье 90 Конституции страны, согласно которой Рада может быть распущена президентом, если пленарные заседания не проводились от 30 дней.

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«Этот прекрасный момент, когда Рада не собиралась 30 дней, уже давно наступил. Еще при спикерстве [Владимира] Гройсмана. Во время третьей сессии с 25 декабря 2015 по 26 января 2016 парламент не собирался 31 день. Хотя должен. Тем самым у президента уже давно есть право распустить Верховную раду», — написал Мушак.

Он подчеркнул, что Порошенко может «не придумывать» каких-либо поводов для роспуска парламента, а также не спрашивать мнения коалиции.

Ранее депутат Рады рассказал, после чего Россия начнет уважать Украину.