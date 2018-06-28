Деятельность Путина одобрили две трети россиян

Почти две трети россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», передает «Интерфакс».

Согласно данным социологического исследования, 65% респондентов в той или иной мере с одобрением относятся к деятельности главы государства: 24% опрошенных ответили «безусловно, да» и 41% - «скорее, да».

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При этом деятельность кабинета министров одобряет немногим более трети (34%) россиян. 61% респондентов в той или иной мере не одобряют деятельность кабинета министров: 34% - «скорее, нет» и 27% - «безусловно, нет».

46% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, а 42% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос был проведен 22-26 июня по репрезентативной российской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектов РФ.