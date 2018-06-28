Президент Финляндии рассказал о встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал что повестка встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая состоится 16 июля, будет определена в течение ближайших двух недель. Об этом говорится в его официальном заявлении.

По словам Ниинистё, с ним связались по поводу организации возможной встречи между лидерами на прошлой неделе. Он подчеркнул, что Финляндия содействует диалогу в рамках международных отношений.

Реклама

«Повестка дня встречи президентов Трампа и Путина будет решена в течение следующих двух недель, но они обязательно обсудят общую международную ситуацию и, надеюсь, также вопросы контроля над вооружениями и разоружения. Даже небольшие шаги в снижении напряженности были бы в интересах каждого», — заявил Ниинистё.

Он добавил, что обсудит с президентами напряженную ситуацию в Балтийском море, а также общие цели в Арктике.

Ранее сообщалось, что встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.