Меркель назвала миграционный вопрос судьбоносным для ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на заседании парламента, что судьбу Европейского союза (ЕС) решает его способность ответить на вызовы, которые перед ним ставит миграция, сообщает Reuters.

Она также сказала, что по мере уменьшения числа мигрантов будут возвращены прежние миграционные правила, действовавшие до 2015 года.

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Отмечается, что Меркель защищала свою позицию по миграционному вопросу, в соответствии с которым в 2015 году миллионам мигрантов было предоставлено убежище на территории страны.

«Перед Европой стоит много вызовов, но именно миграционный вопрос является для Европейского союза судьбоносным», — заключила Меркель.

По ее словам, ЕС должен справиться с этой проблемой, чтобы в Африке убедились в европейских ценностях, иначе «никто больше не поверит в ту самую систему ценностей, которая сделала нас сильными».

Ранее о том, что ЕС переживает кризис из-за проблемы мигрантов сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.