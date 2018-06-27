Секретная служба будет охранять пресс-секретаря Трампа после инцидента в ресторане

Секретная служба США будет охранять пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которую ранее выгнали из ресторана из-за политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, с 27 июня Секретная служба начнет охранять Сандерс.

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Как отмечается, пока неизвестно как долго Сандерс будет пользоваться услугами службы.

При этом в Секретной службе отказались комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что Сару Сандерс попросили покинуть ресторан из-за политики Трампа.

В свою очередь президент США прокомментировал данный инцидент.