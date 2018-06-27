США поддержали предложение наделить ОЗХО возможностью называть виновников химатак

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Вашингтон поддержал предложение Лондона наделить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) полномочия по установлению виновных в химатаках. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, предложение Великобритании является дорожной картой к подтверждению международной нормы против применения химоружия.

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Он также добавил, что Конвенция по запрещению химоружия может и должна адаптироваться и оставаться релевантной к изменяющимся условиям безопасности.

Ранее Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил о возможном негативном влиянии заключений Организации по запрещению химического оружия на мирное урегулирование на сирийской территории, если организация получит полномочия по установлению виновных в химатаках.