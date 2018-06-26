Названо возможное место встречи Трампа и Путина

Представитель американской администрации заявил, что в качестве возможного места встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина рассматривается Хельсинки, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что власти Австрии начали подготовку к проведению запланированной на середину июля встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Вене. В Австрию прибыли специалисты служб безопасности обеих держав для подготовки всех необходимых мер.

Лидеры виделись очно лишь дважды, но на площадках больших форумов: «Большой двадцатки» и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В настоящее время будущая встреча Трампа и Путина назначена на июль.