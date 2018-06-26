Минюст США попросили рассказать о следователях по «российскому делу»

Представители республиканской партии в конгрессе США попросили министерство юстиции страны опубликовать имена всех, кто участвует в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что данная мера позволит снизить возможность давления на адвокатов со стороны действующих или прошлых прокуроров.

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«Мы знаем, что эти предубеждения были разделены между несколькими людьми в ФБР и могут быть легко раскрыты (специальным прокурором, раследующим «дело о России» — «Газета.Ru») Мюллером с простой проверкой», — говорится в обращении конгрессменов.

Ранее СМИ сообщили, что дело о «российском вмешательстве» достигло критической фазы.