В Кремле рассказали о работе над посещением омбудсменами заключенных в России и на Украине

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, почему российский и украинский омбудсмены не могут посетить заключенных на территории Украины и России, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в данном случае речь идет о несогласованности действий.

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«И туда не смогла прибыть украинская коллега, поэтому был украинский консул. Теперь должно произойти ответное действие, уже на Украине», — сказал Песков.

Он добавил, что, несмотря на заверения о возможности посещения заключенных, происходит обмен условиями, который затрудняет и затягивает происходящее. Песков отметил, что работа продолжается.

Ранее сообщалось, что генсек Совета Европы решил просить Путина помиловать Сенцова.