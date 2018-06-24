Меркель заявила, что на саммите ЕС не будет общего решения по мигрантам

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявил, что на саммите Евросоюза (ЕС) в конце июня решение по миграционной проблеме не будет принято, передает РИА «Новости».

По словам Меркель, вопрос будет обсуждаться в преддверии саммита Совета ЕС.

«…но мы знаем, что на Совете ЕС, к сожалению, еще не получим общего решения миграционной проблемы», — заявила Меркель.

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Она добавила, что вопрос можно решать в формате двух- и трехсторонних соглашений по взаимному интересу. Меркель рассказала, что на рабочей встрече речь пойдет о мигрантах, которые попадают в ЕС через внешние границы, а также об отношениях внутри шенгенской зоны. Канцлер отметила, что встреча покажет, могут ли быть заключены двух- и трехсторонние соглашения по миграционной проблеме.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер намерен выдвинуть ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальным мигрантам.