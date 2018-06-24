Лукашенко рассказал, что угрожает Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об опасности потери независимости страны, если она не справится с поставленными перед экономикой задачами. Об этом он сказал в эфире телеканала ОНТ.

По словам Лукашенко, белорусы находятся «на фронте». Он также напомнил об опасности «войны», которая была развязана на украинской территории.

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«Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги», — сказал Лукашенко.

Глава государства не уточнял, откуда исходит угроза для Белоруссии и в состав какого государства может войти страна. Лукашенко призвал сельскохозяйственных работников придерживаться производственных технологий и плана.

Ранее Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным обсуждались «чувствительные вопросы».