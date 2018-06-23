Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что российская и японская стороны заключили совместный меморандум о сотрудничестве. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что документ был подписан на заседании по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству в Якутии. Японскую делегацию возглавляет министр экономики и член верхней палаты парламента страны Хиросигэ Сэко.

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«Начали с совместного заседания нашего Консультативного Совета и японского Дискуссионного клуба, подписали совместный Меморандум о сотрудничестве», — заявил Косачев.

Ранее сообщалось, что принцесса Японии Хисако Такамадо прибыла в Саранск, чтобы посетить матч с участием сборной своей страны против команды Колумбии на чемпионате мира 2018 года в России.