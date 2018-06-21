Медведев и президент Южной Кореи обсудили КНДР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в ходе встречи стороны также обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество между двумя странами. И обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия.

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При этом Мун Чжэ Ин поздравил Медведева с переназначением на пост главы правительства и проинформировал о том, что выступил в Госдуме.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что Москва и Сеул являются друг для друга важнейшими партнерами.

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин подчеркнул важность российской стороны для достижения мира на Корейском полуострове.