Мун Чжэ Ин заявил о важности России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин подчеркнул важность российской стороны для достижения мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мун Чжэ Ина, его усилия направлены на достижение мира в регионе.

«Сотрудничество с Россией является краеугольным камнем на пути к достижению мира на Корейском полуострове и процветанию Северо-Восточной Азии», — заявил Мун Чжэ Ин.

Ранее российский президент Владимир Путин дал позитивную оценку настрою КНДР и США на разрешение кризиса в русле «дорожной карты» урегулирования, которая была предложена Россией и Китаем.